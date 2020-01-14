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В Великобритании могут запретить рекламу букмекеров на майках футбольных клубов

В Великобритании могут запретить рекламу букмекеров на майках футбольных клубов
Ставки / Прогнозы 0

Правительство Великобритании собирается пересмотреть закон об азартных играх, принятый в 2005 году. Это может оказать существенное влияние на доходы британского футбола от спонсоров.

По данным британских СМИ, среди возможных рассматриваемых поправок — полный запрет на размещение логотипов букмекеров на футболках команд.

В настоящий момент на футболках половины команд Премьер-лиги размещены логотипы букмекерских компаний. Кроме того права на наименование футбольной лиги принадлежат компании Sky Bet. Контракт заключён до конца сезона-2023/2024.

Общественность всколыхнуло недавнее подписание клубом Чемпионшипа «Дерби каунти» бывшего капитана сборной Англии Уэйна Руни. По данным СМИ, этот трансфер стал возможен во многом благодаря контракту клуба с букмекером 32Red.

По мнению экспертов отрасли, правительство действительно введёт некоторые ограничения в спонсорские контракты, однако до полного запрета дело не дойдёт. Вероятно, букмекерам придётся направить дополнительные усилия на проблему ответственной игры.

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