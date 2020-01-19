Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз, ставки и коэффициенты на бой 19 января 2020

19 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 ирландец Конор Макгрегор проведёт бой против американца Дональда Серроне. Поединок начнётся в 6:00 мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Рен-ТВ».



Эксперты считают Макгрегора явным фаворитом боя. Поставить на итоговую победу Конора в букмекерских конторах можно за 1.28, что соответствует 72% вероятности. Успех Серроне оценивается аналитиками коэффициентом 3.58 (26%). Ничья идёт за 49.00 (2%).



Подавляющее большинство экспертов ставит на Макгрегора. Конор не выступал в MMA с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.



Серроне в сентябре 2019 года проиграл соотечественнику — Джастину Гэтжи. На счету Конора 21 победа при четырёх неудачах. У Дональда 35 успешных поединков и 13 поражений.



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