Россия — Дания: прогноз Ильи Казакова на матч ЧЕ-2020 по гандболу

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2020 Россия — Дания.
Ставка: Дания выиграет оба тайма за 1.42.
«Два матча сборной России на чемпионате Европы вышли по-разному трагическими. Если первая игра останется в памяти как матч неиспользованных возможностей и невынужденных ошибок из-за большого количества брака, связанного с нервозностью, то вторая игра стала катастрофой. Сборная России должна была выигрывать у Венгрии и точно могла как минимум сыграть на равных против Исландии, но не хватило тренерской руки и самообладания игроков. Главное — процент отражённых бросков у Виктора Киреева на турнире пока крайне невысокий.
Поэтому в заключительной игре против Дании жду, к сожалению, мало хорошего. Рискну предположить, что Россия проиграет оба тайма и матч в целом, но разрыв в счёте не составит более пяти мячей. В победу после того, что произошло во второй игре, верить, к сожалению, невозможно», — сказал Казаков.
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