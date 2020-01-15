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«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Миллион раз играли между собой команды в период правления Сульшера. В этом сезоне дважды и в прошлом. «МЮ» сейчас разгромил «Норвич», но это не самый главный аргумент в пользу команды.

С «Вулверхэмптоном» будет гораздо сложнее, команда в последних матчах регулярно забивает на выезде. А «Юнайтед» на «Олд Траффорд» почти не играет сухих матчей, но они и забивают изрядно.

С учётом хорошей атаки у гостей берём в этой встрече «обе забьют» за 1.81», — сказал Казанский.

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