«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз Павла Занозина на игру Кубка Италии

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на игру Кубка Италии «Ювентус» — «Удинезе».



Ставка: победа «Ювентуса» минимум в 2 мяча за 1.81.



«Мне кажется, что «Ювентус» не должен здесь испытать каких-то особенных проблем. Мы видели, как даже с «Ромой» эта команда играла очень здорово. До этого дома «Ювентус» разгромил «Кальяри», а это довольно сильный коллектив. Так что я подозреваю, что с «Удинезе» у «Ювентуса» всё тоже будет довольно легко.



К тому же не стоит забывать и об очевидном превосходстве туринцев в классе над соперником. Криштиану Роналду в последнее время снова много забивает. Конечно, у «Удинезе» неплохая команда, но остановить туринцев на их же территории будет крайне сложно для гостей.



Предлагаю вам рассмотреть ставку на уверенную победу «Ювентуса» с форой (-1,5). Коэффициент на этот вариант неплохой. Мне кажется, что «Юве» с Пауло Дибала и Криштиану Роналду по силам именно так обыграть «Удинезе», — сказал Занозин.



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