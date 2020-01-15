«Монако» — «ПСЖ»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги 1

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ».



Ставка: победа «ПСЖ» и обе забьют за 2.15.



«Вся статистика, естественно, в пользу “ПСЖ”. Сейчас парижане идут на первом месте в турнирной таблице, тогда как “монегаски” на восьмом. Это будет 90-й поединок между двумя клубами, и половину из них выиграл “ПСЖ”. Гораздо меньше побед у “Монако”.



Но самое интересное, что они уже встречались пару дней назад в матче чемпионата Франции. Оксюморон, но матч первого круга последует после игры второго круга. Отыграли со счётом 3:3. Неожиданно! Забивали и в свои ворота, забивал и Неймар. Неплохо сыграл Головин, который поучаствовал в двух голевых атаках. Может ли такое повториться через пару дней? Давайте подумаем, насколько это реально.



Мне кажется, что в предыдущем матче Париж просто недооценил своего соперника. Поэтому в этот раз они вряд ли наступят на эти грабли. У “Монако” опять новый тренер, для которого два матча подряд против “ПСЖ” станут неким тестом. Последний раз “Монако” выигрывал у “ПСЖ” аж в 2016 году. Что более ужасно для “монегасков” — “ПСЖ” выиграл у “Монако” в девяти из 10 последних встреч. Если бы не ничья в предыдущей игре, была бы серия из 10 побед.



“Монако” может преподнести сюрприз дома, но я думаю, что не такой сюрприз, как был в Париже. При этом “Монако” идёт на втором месте в чемпионате Франции по количеству забитых мячей. То есть мы увидим противостояние самых забивающих команд страны. И вообще, в 2020 году “ПСЖ” не играет “низовые” матчи. Я считаю, что “ПСЖ” выиграет, но при этом обе команды забьют», — сказал Гусев.



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