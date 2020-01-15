«Ювентус» – «Удинезе»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Кубка Италии

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» – «Удинезе».



Ставка: победа «Ювентуса» минимум в 2 мяча за 1.75.



«В этой игре очевидным фаворитом является «Ювентус». Он сильнее, в разы мощнее. Хотя кубковые матчи всегда отличаются тем, что они непредсказуемые. Непредсказуемые в том плане, что фаворит, когда встречается с клубом из нижней части турнирной таблицы, недолжным образом может настроиться на этот матч, к тому же в таких играх большие клубы проводят ротацию состава. И это понятно, ведь «Ювентус» играет на три фронта. Но те игроки, которые выйдут в Кубке, могут практически не играть в чемпионате, и для них есть шанс проявить себя, поэтому они будут мотивированы.



«Удинезе», думаю, выставит свой основной состав, чтобы попытаться зацепиться за Кубок и хоть как-то себя проявить. Хотя у них тоже могут быть изменения в составе, для того чтобы сосредоточиться в важных матчах чемпионата, чтобы сохранить место в Серии А.



У «Удинезе» в разнице забитых и пропущенных совсем беда, количество пропущенных мячей превышает количество забитых чуть ли не в два раза. Поэтому «Ювентус» точно должен забивать, и не один мяч», — сказал Непомнящий.



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