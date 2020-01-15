«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз Ильи Казакова на игру Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет и не пропустит за 3.25.
«Сегодня мы говорим о Кубке Англии. «Манчестер Юнайтед» против «Вулверхэмптон». Пусть у «волков» неплохая серия против «МЮ» во всех соревнованиях, но мне кажется, что в этом матче фактор своего поля сыграет ключевое значение.
«Манчестер Юнайтед» — домашняя команда в этом сезоне. «Вулверхэмптон» в гостях в последнее время играет из рук вон плохо. Думаю, что преимущество своего стадиона обеспечит «Манчестеру» необходимую победу. Если посмотрим на линию ФОНБЕТ, то увидим там рискованную, но очень любопытную ставку — сухая победа «МЮ» за 3.25. Высокий риск, но он оправдан.
Я бы попробовал эту ставку, а ещё взял бы тотал меньше 2.5 мяча. Тут ФОНБЕТ дает коэффициент 1.88. Мне кажется, что оба эти варианта выигрышны и должны доехать.
Смотрим футбол, а болельщикам «МЮ» в этом сезоне и трения, и везения, и крепких нервов», — сказал Казаков.
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