«Панатинаикос» — «Бавария»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/2020 «Панатинаикос» — «Бавария».



Ставка: победа «Панатинаикоса» минимум в 13 очков за 2.24.



«В первом круге команды играли в Мюнхене. Победил «Панатинаикос» — 87:75.



«Пао» занимает 7-е место: 10 побед и 8 поражений. Вернувшись в клуб, главный тренер Рик Питино навёл порядок в тактических построениях. В основе лежит преимущество команды в росте над всеми соперниками в Евролиге. В стартовой пятёрке выходят: разыгрывающий Ник Калатес, атакующий защитник Джиммер Фредетт, лёгкий форвард Дешон Томас, мощный форвард Иоаннис Папапетру и центровой Георгиос Папаяннис. Калатес отдаёт более 9 результативных передач за игру. Фредетт является лучшим снайпером команды, набирая более 15 очков за матч. Очень прибавил в игре Папаяннис.



Ротация весьма глубокая. Опытный разыгрывающий Тайриз Райс, только что подписанный атакующий защитник Эндрю Ротинс, двое отличных лёгких нападающих в лице Уэсли Джонсона и Джейкоба Уайли, быстро прогрессирующий мощный форвард Константинос Митоглу, который и на позиции центра готов играть, мощный форвард Бен Бентил и чистый центровой Ян Вуюкас. Питино отлично проводит концовки и смело варьирует составом исходя из возможностей противника. «Пао» — самая результативная команда Евролиги — 88,1 очка за матч. Проблема в обороне: греки пропускают по 86,0 очка за игру.



«Бавария» идёт 15-й, 6 побед и 12 поражений. В команде сменился тренер. Оливер Костич возглавил команду неделю назад. Скорее всего, в старте выйдут: разыгрывающий Маодо Ло, атакующий защитник Нихад Дедович, легкий форвард Владимир Лучич, мощный форвард Данило Бартель и центровой Грег Монро. Усиление со скамейки команда может получить от нападающих Джошуа Уэстиса и Пауля Ципзера и атакующего защитник Петтери Копонена», — сказал Гомельский.



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