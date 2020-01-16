«Куньлунь Ред Стар» – «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.90.



«Ак Барс» в ближайших матчах должен реабилитироваться перед своими болельщиками за недавние разгромные поражения от «Торпедо» (1:4) и «Адмирала» (1:5). Возможно, был какой-то спад у «Ак Барса», не получалось показывать хоккей высокого уровня, но в прошлой игре был в гостях обыгран «Амур», правда, только в серии буллитов.



Казанцы серьёзно отнесутся к предстоящему матчу и одержат победу. Не может Казань так часто проигрывать, тем более командам, которые уступают в классе. Тренерский штаб казанцев сможет исправить ситуацию и снова вывести команду на победную серию, и уже в предстоящем матче «Ак Барс» добьётся победы в рамках основного времени. Также на матчах «Куньлуня» нет большой поддержки болельщиков, и этот фактор сыграет в пользу «Ак Барса», поэтому я уверен в победе команды Дмитрия Квартальнова.



Думаю, «Ак Барс» в большей степени сыграет на результат и много не забросит, потому что Казань сейчас не в лучшей форме. «Ак Барс» внимательно сыграет в обороне и будет использовать контратаки, а также свои шансы при игре в большинстве», — сказал Вуйтек.



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