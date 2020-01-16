Биатлон. Кубок мира — 2020: прогноз Ольги Зайцевой на мужской спринт

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужской спринт в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге.



Ставка: Мартен Фуркад в топ-3 за 1.50.



«Предлагаю делать ставки на Мартена Фуркада, который сейчас в форме, наверное, в лучшей форме среди всех спортсменов. Плюс нет Йоханнеса Бе, поэтому он сейчас более спокойный и начинает возвращаться. Я его ставлю на место с первого по третье.



Также предлагаю обратить внимание на ребят из Германии. Предлагаю сделать ставку на Арнда Пайффера. Почему на него? Я больше ориентируюсь на его опыт, которого больше, чем у молодого Кюна. Кюн — быстрый и молодой спортсмен, но у него процент стрельбы намного ниже, чем у Пайффера, да и у рубежа он проводит больше времени.



Конечно, можно не забывать и про российских ребят, но сейчас они переживают какие-то тяжёлые моменты. Боюсь, что у них будут плохие лыжи, поэтому я не ставлю их в первую шестёрку.



Также в первую пятёрку предлагаю поставить спортсмена из Франции Эмильена Жаклина. Он один из тех, кто сейчас хорошо себя проявляет. У него хорошая стрельба. Он повысил процент стрельбы по сравнению с прошлым годом. На рубеже недолго возится, у него второе время в этом показателе», — сказала Зайцева.



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