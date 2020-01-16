«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз Дениса Казанского на встречу КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев».
Ставка: ничья в 1-м периоде за 2.44.
«Невероятно непредсказуемая игра нас ждёт в Екатеринбурге. Вот как прочитать «Автомобилист»? Команда впервые за восемь лет взяла и победила на выезде ЦСКА. Потом едет в Череповец и там проигрывает «Северстали». Это тоже ни в какие ворота не лезет.
«Салават» начинает свою выездную серию. «Юлаев» тоже непредсказуем. Команда много пропустила из-за Кубка Шпенглера, лидеры отдыхали. Недавно грохнула ЦСКА у себя дома, а потом покатилась под откос.
Между командами отношения ровные, не так много верховых матчей. Знаете, когда в задаче много иксов, то я бы сыграл на том, что первый период завершится вничью.
У «Салавата» есть какие-то варианты, и «Автомобилист» собирается забить всё, что полетит в ворота соперника, но мне кажется, что в первом периоде «Юлаев» не допустит много ошибок. Первую двадцатиминутку команда должна провести собранно, а дальше уже как пойдёт.
Ничья в первом периоде при таких сложных обстоятельствах и при таком коэффициенте — почему бы и нет?» — сказал Казанский.
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