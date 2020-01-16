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«Автомобилист» – «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

«Автомобилист» – «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на игру регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.00.

«Салават» сейчас находится не в лучшей форме, поэтому для меня «Автомобилист» является фаворитом, у него хорошие шансы одержать победу. «Автомобилист» не пропускает много шайб и недавно смог обыграть в гостях ЦСКА, поэтому в матче с «Салаватом» команда Андрея Мартемьянова сможет выиграть в основное время.

Конечно, «Автомобилист» в последнее время играет нестабильно, но и Уфа выступает таким же образом: один раз выиграет, затем два матча проиграет. «Автомобилист» играет на своей площадке, и этот фактор повлияет на исход поединка. Хозяева предстоящего матча хорошо играют в обороне и не позволят уфимцам создать много моментов, да и вратарь у «Автомобилиста» играет надёжно, так что для «Салавата Юлаева» это будет тяжёлый матч. В этой игре не будет много шайб. Думаю, «Автомобилист» победит со счётом 3:1 или 3:2», — сказал Вуйтек.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: не ставьте крест на Умарке и Сошникове
Уфимцы часто проигрывают равные матчи. Визит в Екатеринбург — хороший шанс сломать тенденцию.
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