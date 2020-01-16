СКА — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Йокерит».



Ставка: победа СКА в основное время за 1.90.



«На нашей повестке дня «Балтийское дерби», то есть противостояние представителя нынешней базы Балтийского флота и бывшей базы, некогда носившей славное имя Гельсингфорс и только после революции 1917 года переименованной в Хельсинки. Хозяином матча выступает СКА, и это явно хороший знак для питерцев, поскольку в последнее время хозяева этих «междусобойчиков» выигрывают сплошь и рядом, и этот тренд продолжается уже второй сезон. В нынешнем же сезоне соперники встречались два раза, и, как нетрудно догадаться, каждый раз выигрывали хозяева.



Думается, именно этот момент станет определяющем в грядущем матче. Потому что в остальном «Йокерит» смотрится получше и его динамика движения по турниру в Новом году практически идеальная: только одно поражение в шести матчах. У СКА, между прочим, два поражения в пяти играх. Согласитесь, разница существенная.



Конечно, статистика личных встреч, если взять её целиком, полностью на питерской стороне, поскольку у СКА более чем двукратное преимущество по количеству побед. А поскольку в нынешнем сезоне соперники уже успели обменяться победами, то теперь сам бог им велел вписываться в статистику, пусть и играют сейчас питерцы не слишком убедительно.



Можно ли предположить ничью? Это вряд ли. Из 32 проведённых «междусобойчиков» лишь четыре матча уходили за пределы основного времени. То есть вероятность ничьей в грядущем поединке составляет 12,5%. На этом, пожалуй, и остановимся, предположив трудную, быть может, даже рабоче-крестьянскую победу хозяев, с преимуществом не более как в две шайбы, зато в пользу хозяев», — сказал Лебедев.

СКА — «Йокерит». Прогноз: Лехтеря и Ткачёв отомстят финнам за позорные 0:6 СКА начал 2020 год с жуткого поражения в Хельсинки. Пора отдать должок.

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