«Парма» – «Рома»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру Кубка Италии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на игру Кубка Италии «Парма» – «Рома».



Ставка: «Парма» не проиграет в основное время и обе забьют за 2.91.



«Недавно команды играли в чемпионате. Тогда в ноябре “Парма” обрушила удачную серию “Ромы” и выиграла со счётом 2:0. Может быть, для кого-то это было неожиданностью. Я уже неоднократно говорил, что эта команда из тех, кто отлично выглядит против грандов. Например, была неожиданная ничья в гостях с “Интером”. Совсем недавно обыграли “Наполи”. В общем, им очень удобно действовать вторым номером и искать своё счастье на контратаках. Я думаю, что несмотря на статус гостей, но римляне попытаются забрать мяч.



У “Ромы” огромные кадровые проблемы. Травмированы Клюйверт, Мхитарян и другие ребята. У “волков” плохое начало года — поражение от “Торино”, поражение от “Ювентуса”, Хотя надо признать, что в обоих матчах “Рома” заслуживала больше. Моментов было достаточно, ударов нанесли просто уйму. Там накопилось два вагона и две тележки. По-моему, только в матче с “Торино” было около 30 ударов. С “Ювентусом” тоже достаточно создали и могли рассчитывать на большее чем один забитый гол.



Мне кажется, что “Рома” свой гол забьёт, какая бы там ротация ни была. Я думаю, что Фонсека собирается что-то выигрывать в своём первом итальянском сезоне. Если не выиграть, то хотя бы громко заявить о себе. Поэтому у “Ромы” будет не совсем резервный состав, ведь ещё нет еврокубков, и почему бы не сыграть основой? Кроме того есть травмированные, так что особо не развернёшься. Ну и “Парма” — это серьёзный соперник.



Я ставлю на то, что обе команды смогут забить. “Парма”, как обычно, очень хороша дома, а у “Ромы” что-то должно залететь. Это моя базовая ставка, но надо увеличить коэффициент, так что я сделаю комбо — 1Х + обе команды забьют. У “Пармы” неплохая форма. Недавно они обыграли “Лечче”. Конечно, это не такие соперники, какие были у “Ромы”, но тем не менее», — сказал Шнякин.