Биатлон. Кубок мира — 2020. Прогноз Ольги Зайцевой на женскую эстафету

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женскую эстафету, которая состоится в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге.



Ставка: Италия в топ-3 за 6.00.



«Как по мне, эстафетные гонки проще спрогнозировать, потому что это командная дисциплина. Я сегодня делаю прогноз на те команды, которые, по моему мнению, попадут в первую тройку. Это будут команды Швеции, Италии и Норвегии.



У Норвегии сейчас девочки выглядят очень хорошо. Рёйселанд немного ошиблась при стрельбе в спринте, но ход у неё сохранился. Я думаю, что на эстафету она соберётся и команду свою вытащит — она бежит последний этап.



Команда Швеции тоже попадёт в тройку. Проанализировала результаты спринта – эта команда по сумме мест была лучшей. Все четыре спортсменки попали в топ-20 – это лучший командный результат. Шведки очень любят бегать в Рупольдинге, потому что они там тренируются и очень любят это место.



Третья команда – Италия. У них есть две спортсменки, которые не сильны ходом. Витоцци побежит первой, потом девочка с не очень хорошим ходом, потом Вирер и Санфилиппо. Я думаю, что они могут собраться и быть в тройке.



Ещё хочу сделать прогноз на то, кто выше. Думаю, что Швеция окажется выше Норвегии. Вот такой мой прогноз, всем удачи!» — сказала Зайцева.



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