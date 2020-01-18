«Леванте» — «Алавес»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 20-го тура испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 20-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Леванте» – «Алавес».



Ставка: ничья за 3.50.



«Команды одного уровня. В «Леванте» неплохие игроки атаки: Борха Майорал и Рочина, который может сыграть на фланге. Валенсийцы играют дома, но у них удручающая статистика по пропущенным голам. Они не могут сохранить ворота в неприкосновенности уже на протяжении четырнадцати матчей в чемпионате.



«Алавес» хорошо играет дома, однако матчи в гостях не придают болельщикам оптимизма. В команде отличные игроки атаки — Хоселу и Лукас Перес, и эти футболисты могут сделать результат.



Непростой матч для обоих соперников, без большого количества моментов. Думаю, победителя выявлено не будет».



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