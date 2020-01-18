«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 1.79, гол в каждом тайме за 1.75.
«Не поверите, хотя, наверное, знаете: «Арсенал» в турнирной таблице находится ниже «Шеффилда». В «Арсенале» сменился тренер. Пришёл Артета. Пока глобальных успехов нет, но команда меняется. «Арсенал» играет дома. Другое дело, что «Шеффилд» — команда-сенсация. Играют неплохо, находятся высоко в турнирной таблице, претендуя даже на место в еврокубках. Это круто для «Шеффилда».
В этом матче «Арсенал» — фаворит, хотя турнирная таблица говорит об обратном. Мне кажется, «канониры» должны брать три очка, но и «Шеффилд» свой гол непременно забьёт. Моя ставка — обе забьют, учитывая «Шеффилд» в атаке и «Арсенал» в обороне. Дома на гол «Арсенал» рассчитывать может.
Раз предполагаю голы, то вторая ставка — голы в обоих таймах».
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