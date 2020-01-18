«Реал Мадрид» — «Севилья»: прогноз Георгия Черданцева на матч испанской Примеры

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Севилья» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Севильи» с форой (+1) за 1.77.
«У «Севильи» безобразная статистика матчей на «Сантьяго Бернабеу», но «Реал» летал в другую страну на матчи Суперкубка, тратил силы и время, а «Севилья» спокойно готовилась к матчу. До Суперкубка «Реал» сыграл три ничьи подряд, из них две — 0:0, а потом случайно забил три «Хетафе», тогда залетело всё что можно.
Встречи этих команд дома у «Реала» проходят результативно и в пользу хозяев. Думаю, в этом матче «Реалу» будет очень сложно выиграть, тем более травмирован Бензема».
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