«Реал Мадрид» — «Севилья»: прогноз Юрия Розанова на матч испанской Примеры

Комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Севилья» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: гол «Севильи» во втором тайме за 2.08, победа «Севильи» с форой (+1) за 1.77.
«Немного провокационная и очень точная, на мой взгляд, букмекерская линия. Приглашающая — просто зовущая! — ставить на «Реал». Минус гол дома! Но я, знаете ли, воздержусь. «Реал» много сил отдал в матчах за Суперкубок, а «Севилья» готовилась спокойно, долго и конкретно. Так что, по мне, есть смысл рискнуть. К тому же мадридцы вовсе не едут поездом по всем своим соперникам. Матчи яркие чередуются с тусклыми.
Так что и низ в этом матче возможен. Равно как и гол севильцев после перерыва: гости будут навязывать высокий темп в надежде на то, что «Реал» устанет».
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