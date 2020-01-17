«Шальке-04» — «Боруссия М»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

17 января в Гельзенкирхене «Шальке» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча начнётся в 22:30 мск.
Букмекеры выставляют практически равные коэффициенты на обе команды, что вполне логично. У «Боруссии М» больше очков, но «Шальке-04» выступит при поддержке родных трибун. Для обоих соперников предстоящая встреча станет первой официальной проверкой за четыре недели. По товарищеским противостояниям форму «горняков» и «жеребят» оценить трудно.
На наш взгляд, в подобных случаях стоит отталкиваться от статистики. 17 туров — это вполне приемлемая дистанция для выводов. С коэффициентом 1.94 мы возьмём тотал второго тайма больше 1.5. В первом круге «Боруссия М» и «Шальке-04» выдали ничью 0:0. Повторение подобного результата маловероятно.
По итогам 17 туров у «горняков» разница мячей 29:21, а у «жеребят» — 33:18. У подавляющего большинства команд основная масса результативных действий приходится на второй тайм. В случае «Боруссии М» и «Шальке-04» мы имеем дело с однозначной статистикой в пользу нашего выбора.
В матчах с участием «Боруссии М» было забито 29 голов в 17 вторых таймах нынешнего сезона Бундеслиги. В поединках с «Шальке-04» этот показатель составляет 35 мячей. Обе команды в первую очередь думают о созидании, при этом в атакующих группах нет явного перекоса в сторону одного-двух исполнителей.
И «Шальке-04» и «Боруссия-М» в среднем пропускают больше гола. Ничья не устроит ни одну из команд с точки зрения турнирных перспектив. Любой счёт будет вынуждать атаковать «горняков» или «жеребят» вплоть до финального свистка, поэтому мы ожидаем как минимум пару мячей во втором тайме. Поставьте на это и получите бонус до 10000 рублей!
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