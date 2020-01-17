«Шальке-04» — «Боруссия М»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 18-го тура Бундеслиги «Шальке-04» — «Боруссия М».



Ставка: 2-й тайм будет результативнее за 2.05.



«Мне кажется, что этот матч непредсказуем не только с точки зрения результата, но и с точки зрения результативности. То есть неясно, сколько обе команды смогут забить. С одной стороны, “Шальке” у себя дома не может играть от обороны. Понятны силы гладбахской “Боруссии” в нападении, за что команду хвалили в ходе первого круга.



С другой стороны, вспомните, как эти команды сыграли друг с другом в первом круге. Были и другие матчи, которые не позволяли атакующему потенциалу “Боруссии” показать себя во всей красе. Были матчи, когда “Шальке” вёл себя очень рационально и создавал не так уж много моментов, делая ставку на игру от обороны.



Так или иначе встречаются команды, которые располагаются в лидирующей группе. “Шальке” рвётся в еврокубки, а “Боруссия” хочет в Лигу чемпионов. Самые рьяные болельщики гостей готовы замахнуться и на чемпионство. Их можно понять, ведь их клуб провёл едва ли не лучший первый круг чемпионата с 70-х годов, когда они были главным соперником для мюнхенской “Баварии”, и даже побеждал в немецкой Бундеслиге.



Но надо напомнить, что обе команды пока что ещё очень сырые. Дэвид Вагнер строит более рациональную команду, и “Шальке” в конце первого круга очки потерял, имея проблемы в атаке. Хозяева стараются минимизировать ошибки в обороне, рассчитывая на индивидуальное мастерство Амина Арита. “Боруссия” же с этой точки зрения поинтересней. В целом, если говорить об атакующем потенциале, просто посмотрите, кто собран впереди в Гладбахе.



Важно учитывать, что гости крайне нестабильно провели первый круг, когда им мешали еврокубки. Тем не менее были срывы и в чемпионате, и в Лиге Европы. Кроме того мёнхенгладбахская “Боруссия” из тех клубов, которые хорошо чувствуют себя дома, там и набирают большинство очков.



Поэтому крайне сложно выделить фаворита. Крайне сложно предсказать даже количество забитых мячей. Исключено, что “Шальке” сыграет от обороны, но также Давид Вагнер понимает, как опасен их соперник на контратаках, так что рисковать лишний раз не будет. Мне кажется, что не стоит искать победителя и ставить на забитые мячи.



Я рекомендую поставить на то, что во втором тайме будет забито больше, чем в первом. Матч очень важен для обеих команд. “Шальке” старается не рисковать, и, скорее всего, игру вскроет гол, который вряд ли будет забит слишком быстро. Да и кроме того Гладбах очень здорово работает с заменами. У них быстрые атакующие футболисты, которые выходят во втором тайме и пользуются тем, что их соперник уставший», — сказал Кривохарченко.



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«Шальке-04» — «Боруссия М». Прогноз: во втором тайме команды раскроются Первый матч Бундеслиги в 2020 году порадует зрителей яркой игрой и забитыми мячами.