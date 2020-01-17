«Шальке» — «Боруссия М»: прогноз Алексея Андронова на встречу Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шальке» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) в 18-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.50.



«Бундеслига возвращается после зимней паузы. В первом туре после перерыва есть любопытные матчи, в частности «Шальке» против мёнхенгладбахской «Боруссии». Очень противоречивый первый круг для «Шальке» — большое количество набранных очков при не всегда хорошей игре.



Для «Боруссии» это вообще двойственная история: с одной стороны — лидерство в Бундеслиге, с другой — вылет из Лиги Европы, чего совершенно не ожидали.



Я думаю, что после коротких сборов команды будут иметь не совсем узаконившийся футбол. Исходя из этого, предвижу, что могут быть проблемы в обороне у обеих команд. Хозяева уж точно будут играть в атаку, а Мёнхенгладбах с тем составом, который есть у «Шальке», тоже может добиться многого.



Полагаю, что в этом матче надо делать ставку на «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 2.50», — сказал Андронов.

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