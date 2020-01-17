«Шальке» – «Боруссия М»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» – «Боруссия М».



Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.60.



«Боруссия» в этом сезоне очень хороша, но и «Шальке» тоже не подарок. Сложный матч для оценки, но, мне кажется, «Боруссия» не проиграет. Команды, равные по потенциалу. «Боруссия» на удивление находится сейчас в еврокубковой зоне, а «Шальке» всегда в принципе цепляется за еврокубки. Но борьба в чемпионате ещё впереди, и, в отличие от прошлого сезона, на сей раз она в немецком чемпионате будет идти до конца. Думаю, что эта игра не будет похожа на ту, которая была в первом круге и закончилась со счётом 0:0. Будут голы, а вот от кого и сколько — это мы уже посмотрим. Но я всё же немного склоняюсь в пользу «Боруссии» и отдам предпочтение ей», — сказал Непомнящий.



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