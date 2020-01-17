Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Александра Волкановски на бой 19 января

Чемпион UFC в полулёгком дивизионе Александр Волкановски дал прогноз на бой между экс-чемпионом в двух весах Конором МакГрегором и ветераном октагона UFC Дональдом «Ковбоем» Серроне. Поединок пройдёт рано утром 19 января по московскому времени.



Ставка: досрочная победа Макгрегора за 1.43.



«Мне кажется, что Конор выиграет этот бой. У Ковбоя есть хорошее джиу-джитсу, но я не думаю, что он пойдёт туда. Ковбой слишком любит драться в стойке, и он будет стоять перед Конором. У Конора хороший тайминг и есть мощь, он поймает Серроне и прикончит его досрочно», — сказал Волкановски.



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