Эксперты назвали шансы того, что Макгрегор вызовет Хабиба на реванш во время UFC 246

В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе пройдёт бойцовский вечер UFC 246. Главным его событием станет бой Конора Макгрегора с Дональдом Серроне. Букмекеры предложили целый ряд специальных ставок на бой.



Одной из главных интриг остаётся возможный вызов Макгрегором на реванш Хабиба Нурмагомедова. Поставить на то, что Конор вызовет российского бойца прямо во время турнира UFC 246 в октагоне, можно за 1.87. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что вызова не случится.



За 1.85 (52%) можно сделать ставку на то, что ирландец после боя с Серроне произнесёт фирменную фразу «The King is back». Вероятность того, что Макгрегор не скажет таких слов, аналитики оценили коэффициентом 1.90 (48%).



Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года. Ранее он заявлял, что рано или поздно бой-реванш состоится.



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Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.