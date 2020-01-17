Эксперты: Конор Макгрегор не станет рекламировать свой виски во время боя с Серроне
В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе Конор Макгрегор вернётся в октагон. Он проведёт бой с американцем Дональдом Серроне.
Букмекеры принимают ставки на то, станет ли ирландец каким-то образом рекламировать свой виски Proper Twelve во время боя. Поставить на то, что Макгрегор выйдет на бой с бутылкой фирменного напитка, можно за 25.00. Это примерно 4% вероятности. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что бутылку бросят в октагон во время поединка.
Коэффициентом 100.00 (1%) эксперты оценили шансы того, что Конор Макгрегор разобьёт бутылку виски об голову Дональда Серроне на пресс-конференции.
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Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом
Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.
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