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«Наполи» — «Фиорентина»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 20-го тура Серии А

«Наполи» — «Фиорентина»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 20-го тура Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Наполи» — «Фиорентина» в 20-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Наполи» за 1.60.

«Обе команды вполне добротно сыграли в прошлом туре. «Фиорентина», которая давно не одерживала побед, смогла выиграть у СПАЛа (1:0), а «Наполи» обидно уступил в концовке встречи «Лацио» (0:1).

«Наполи» пора побеждать, тем более сейчас матч пройдёт в Неаполе, да и в матче с «Лацио» неаполитанцы должны были как минимум не проиграть. Я рассчитываю на то, что в дальнейших матчах игра «Наполи» будет улучшаться, уже сейчас качество игры повысилось. В этой встрече я считаю «Наполи» фаворитом: «Фиорентина» для команды Гаттузо вполне по силам.

«Фиорентина» может подтянуться поближе к первой десятке команд, но победа в прошлом туре стала первой с конца октября, так что ей нужно прибавлять в качестве игры, если она хочет улучшить положение. «Наполи» в этом сезоне много забивает, но и в свои ворота получает довольно много мячей. А у «Фиорентины», наоборот, с забитыми мячами немного хуже, но в обороне она действует более надёжно. В этом матче крупного счёта трудно ждать, поэтому поставлю просто на победу «Наполи» в этой игре».

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