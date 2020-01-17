Конор Макгрегор — Дональд «Ковбой» Серроне: прогноз Колби Ковингтона на бой 19 января

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон дал прогноз на поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне. Бой состоится на T-Mobile арене в Лас-Вегасе (США). Начало поединка запланировано на 7:00 мск 19 января.



Ставка: победа Дональда Серроне за 3.55.



«Ставлю на Серроне. Макгрегор уже заработал все деньги, что мог. Будем честны: Конор старика в баре со стула сбить не может. Как он планирует нокаутировать Ковбоя?», — заявил Ковингтон.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.