Конор Макгрегор — Дональд «Ковбой» Серроне: прогноз Колби Ковингтона на бой 19 января
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон дал прогноз на поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне. Бой состоится на T-Mobile арене в Лас-Вегасе (США). Начало поединка запланировано на 7:00 мск 19 января.
Ставка: победа Дональда Серроне за 3.55.
«Ставлю на Серроне. Макгрегор уже заработал все деньги, что мог. Будем честны: Конор старика в баре со стула сбить не может. Как он планирует нокаутировать Ковбоя?», — заявил Ковингтон.
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