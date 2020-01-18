«Арсенал» — «Шеффилд»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч 23-го тура чемпионата Англии сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: тотал больше 3 голов за 2.83.



«Чтобы ни говорили о неудачном сезоне “канониров”, они пока не потеряли шансов попасть в зону не только Лиги Европы, но и Лиги чемпионов. То же касается и “Шеффилда”, который только-только вернулся в английскую Премьер-лигу после 12-летнего перерыва, но уже сумел закрепиться среди лидеров.



Если вопрос о первых трёх местах уже можно считать закрытым, то на четвёртое место можно насчитать не менее семи претендентов. Интрига в АПЛ закручивается не только вокруг чемпионства, но и вокруг европутёвок. Борьба эта будет вестись, с моей точки зрения, до последнего тура.



Напомню, в первом круге эти команды уже встречались, и тогда “клинки” взяли победу единственным голом. На “Эмирейтс” матч ожидается с большим интересом. “Шеффилд” — это тренерская команда, отлично управляемая и прекрасно играющая в обороне. Вместе с “Лестером” они пропустили меньше остальных, кроме “Ливерпуля”.



Ну а “канониры” с приходом Артеты явно встряхнулись, доказательством чему служит уверенная победа над “Манчестер Юнайтед”. Этот матч прошёл на родной арене, где они будут принимать и “Шеффилд”. Правда, в 22-м туре они не смогли одолеть “Кристал Пэлас”. Более того, они потеряли Обамеянга, который был удалён с поля за грубый фол и не сыграет с “Шеффилдом”.



Тем не менее предположу, что обе команды продемонстрируют острый футбол и порадуют зрителей голами. Потому поставлю на «тотал больше 3 голов».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.