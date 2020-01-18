«Реал Мадрид» — «Севилья»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч 20-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Севилья».
Ставка: тотал больше 10 угловых за 1.98.
«С одной стороны, «Реал» набрал ход. С другой — не всегда выигрывает. В этом матче встречаются две команды, которые любят атаковать и прессинговать. Но «Реал» это делает с опаской, а «Севилья» атакует безостановочно. У тех и других есть фланговые футболисты очень высокого уровня, но и защитники тоже хорошие. Поставил бы на угловые.
Выиграет, скорее всего, «Реал». В чемпионате «Реал» сейчас прибавляет, но, на мой взгляд, чемпионом всё равно будет «Барселона». Да, «Реал» ещё прибавит, но в команде нет таких мастеров, которые умеют тонко вскрывать оборону соперника. «Севилья» сейчас занимает четвёртое место в чемпионате, и, на мой взгляд, это закономерно по игре, по составу. Крепкая команда, но уровень игроков не такой, как у «Реала» или «Барсы». Будут моменты, где они будут терять очки, и это не позволит им бороться за чемпионство. Хорошая, крепкая команда, но не более того».
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