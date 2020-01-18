Макгрегор — Серроне: прогноз Конора Макгрегора на бой UFC 246

Конор Макгрегор дал прогноз на исход его боя с американцем Дональдом Серроне. Поединок состоится в Лас-Вегасе рано утром 19 января мск. Это будет возвращением Макгрегора в октагон, первый бой ирландца после поражения в схватке с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года.



Ставка: победа Макгрегора нокаутом за 1.52.



«У меня были проблемы с Дональдом, однако с тех пор многое изменилось. Он говорил, что я был слишком маленьким для лёгкого веса. Не испытываю к нему неприязни, однако в октагоне будет пролита кровь. Будет нокаут, я отправлю его в нокаут», — сказал Конор Макгрегор.



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Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.