Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне: прогноз Владимира Минеева на бой UFC 246
Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев дал прогноз на поединок Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Бой пройдет на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, США.
Ставка: победа Дональда Серроне за 3.55.
«У Серроне все шансы победить. Во-первых, это его весовая категория. В свою очередь Конор поднимался в этот вес. Во-вторых, Дональд ни в чём не уступает ирландцу в ударной технике.
Если Дональд не напьётся пива и не отнесётся к бою спустя рукава, у него все шансы победить. Тем более если американец в первых раундах ещё и помотает Конора внизу, чтобы обезвредить. Думаю, может хватить и одного раунда».
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Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом
Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.
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