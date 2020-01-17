Макгрегор — Серроне: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 246 19 января

Российский профессиональный боец MMA Эдуард Вартанян дал прогноз на бой UFC 246 Конор Макгрегор — Дональд Серроне.



Ставка: победа Макгрегора нокаутом за 1.40.



«По последним словам Дональда Серроне, он не собирается бороться, он настроен устроить настоящую рубку. С точки зрения стилистики, это выгодно Макгрегору: бой пройдёт в весовой категории 77 килограммов, а у Конора есть опыт выступлений в этом весе. Он проводил бой с Нейтом Диасом.



Шансов у Макгрегора больше, так как он контрпанчер, а Серроне больше и дольше заряжается. Думаю, Макгрегор выиграет нокаутом либо в середине первого раунда, либо во втором».



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Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.