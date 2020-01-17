Макгрегор — Серроне: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 246 19 января
Российский профессиональный боец MMA Эдуард Вартанян дал прогноз на бой UFC 246 Конор Макгрегор — Дональд Серроне.
Ставка: победа Макгрегора нокаутом за 1.40.
«По последним словам Дональда Серроне, он не собирается бороться, он настроен устроить настоящую рубку. С точки зрения стилистики, это выгодно Макгрегору: бой пройдёт в весовой категории 77 килограммов, а у Конора есть опыт выступлений в этом весе. Он проводил бой с Нейтом Диасом.
Шансов у Макгрегора больше, так как он контрпанчер, а Серроне больше и дольше заряжается. Думаю, Макгрегор выиграет нокаутом либо в середине первого раунда, либо во втором».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом
Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.
Читайте также
- 17 января 2020
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:28
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
- 16 января 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
Партнерский контент