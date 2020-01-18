Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Джо Рогана на бой UFC

Комментатор UFC Джо Роган дал прогноз на бой Конора Макгрегора с Дональдом Серроне, который пройдет 19 января на турнире UFC 246.
Ставка: победа Макгрегора нокаутом за 1.52.
«Преимущество Конора Макгрегора в том, что он может сократить дистанцию и получить преимущество в скорости. Ковбой — более разносторонний боец, чем Конор. В его арсенале много инструментов, о которых люди забывают. В частности, его тейкдауны превосходны.
Но Конор может победить нокаутом. У него потрясающая левая рука, неприятные апперкоты и инстинкт убийцы. Бой с Эдди Альвареса — лучший тому пример. Если сейчас вспомнит, что он тот самый парень, кто нокаутировал Дастина Пуарье, Диего Брандао, Хосе Альдо и Альвареса, и решит, что хочет, чтобы мир знал, что он всё ещё может это сделать, мы наверняка увидим возрождение Макгрегора».
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