Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Джо Рогана на бой UFC

Комментатор UFC Джо Роган дал прогноз на бой Конора Макгрегора с Дональдом Серроне, который пройдет 19 января на турнире UFC 246.



Ставка: победа Макгрегора нокаутом за 1.52.



«Преимущество Конора Макгрегора в том, что он может сократить дистанцию ​​и получить преимущество в скорости. Ковбой — более разносторонний боец, чем Конор. В его арсенале много инструментов, о которых люди забывают. В частности, его тейкдауны превосходны.



Но Конор может победить нокаутом. У него потрясающая левая рука, неприятные апперкоты и инстинкт убийцы. Бой с Эдди Альвареса — лучший тому пример. Если сейчас вспомнит, что он тот самый парень, кто нокаутировал Дастина Пуарье, Диего Брандао, Хосе Альдо и Альвареса, и решит, что хочет, чтобы мир знал, что он всё ещё может это сделать, мы наверняка увидим возрождение Макгрегора».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.