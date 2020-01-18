«Реал» — «Севилья»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании 18 января

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Севилья» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.04.



«Любопытный календарь у «Реала» в последнее время. Сначала «Барселона», потом «Атлетик Бильбао», следом матч за Суперкубок. Теперь вот «Севилья». Большому клубу — большие матчи.



«Реал» играет с «Севильей», которую тренирует Лопетеги, бывший тренер мадридского «Реала», Что это значит? Это не значит ничего. Мы видели игру первого круга, тогда довольно прагматичным получился матч. Мне кажется, что прагматизм — это одно из слов, которое неожиданно характеризует игру мадридского «Реала».



С «Севильей» мы с вами разбирались. Она способна сыграть ярко дома. Выездная модель у неё другая. А вот Лопетеги больше любит мячом владеть, чем ускорять игру в погоне за какой-то искрой, хотя искры, безусловно, нужны.



Я в этом матче рекомендую вам задуматься над вариантом, который отправит нас к рассуждению о голах. Можно попробовать сыграть вариант «тотал больше трёх». Что говорит в его пользу? Во-первых, команды более менее свежие. У «Реала», правда, было дополнительное время, но недельный цикл подготовки — это более чем достаточно. Не играли Бэйл и Бензема в матче за Суперкубок, «Реалу» удалось как-то распределить нагрузку, он выйдет на поле свежим.



Эмоции после победы в Суперкубке тоже не нужно забывать, ведь это трофей. Мне кажется, что «Реал» домашний вполне может сыграть ярко и зрелищно. Я не говорю, что он обязательно должен выиграть всухую. «Севилья» тоже в состоянии забить, как мне кажется. Думаю, в этой встрече можно увидеть яркую по количеству голов историю. Мой выбор — «тотал больше 3 мячей с коэффициентом 2.04».



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