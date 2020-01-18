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Во сколько играют «Реал Мадрид» — «Севилья», где смотреть, прогноз на матч Примеры

Во сколько играют «Реал Мадрид» — «Севилья», где смотреть, прогноз на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0

18 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче 20-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» примет «Севилью». Встреча начнётся в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 1».

Прогноз «Чемпионата»: победа «Реала» с форой (-1) за 2.04.

Букмекеры считают фаворитом встречи «Реал», но коэффициент на мадридцев остаётся достаточно приличным. За 2.04 можно взять фору «-1» на хозяев. Победа «сливочных» с минимальным счётом принесёт нам возврат, а более крупный успех команды Зинедина Зидана гарантирует прибыль.

Последний на данный момент матч в Примере «Севилья» провела третьего января. Затем красно-белые сыграли одну встречу с командой из четвёртого по силе испанского дивизиона. Столь долгий простой без соревновательной практики высокого уровня может аукнуться коллективу Хулена Лопетеги.

«Реалу» пришлось в Суперкубке сражаться с «Валенcией» и «Атлетико». Пяти полученных дней отдыха для «сливочных» вполне достаточно, а радость от победы в турнире лишь ускорит процесс восстановления. Дополнительная практика заставит футболистов хозяев чувствовать себя в лучшем тонусе на фоне соперника.

Последний раз «Севилья» набирала очки на «Сантьяго Бернабеу» в сезоне-2008/2009. Красно-белые не побеждали «Реал» в гостях уже более 11 лет. А самое удивительное — на указанном промежутке даже ни одной ничьи не зафиксировано. «Сливочные» в любом составе каждый год разбираются с одним из сильнейших клубов Испании при поддержке родных фанатов.

За последние 11 лет разница мячей на «Сантьяго Бернабеу» в матчах «Реал» — «Севилья» устрашающая, 45:8. Сложно сказать, есть ли у красно-белых какой-то комплекс игры на великом стадионе, но прямо сейчас коллектив Хулена Лопетеги не демонстрирует ничего выдающегося. «Сливочные» постараются продолжить победную поступь.

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