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Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне: прогноз Олега Тактарова на бой UFC 246

Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне: прогноз Олега Тактарова на бой UFC 246
Ставки / Прогнозы 0

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров дал прогноз на бой Конор МакгрегорДональд Серроне, который состоится на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, США, ранним утром 19 января мск.

Прогноз: победа Макгрегора за 1.33.

«Конор настроен впервые за два года. Если не сейчас, то когда? Соперник возрастной, умудрился за год проиграть два раза. Макгрегор — не явный фаворит. Партера у обоих нет, а в стойке Конор чуть-чуть получше хотя бы потому, что моложе и более нацелен. Бой будет на руках, фактически бокс, так как они оба рубаки.

Конору нужны только личные амбиции. Проигранные бои приносят ему больше денег. Через 10 лет будут помнить, кто такой Макгрегор. Про остальных забудут. Это черта личности, он шоумен. Сколько раз проигрывал Мохаммед Али? Просто у бивших его не было такого маркетинга».

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Конор Макгрегор — Дональд Серроне. Прогноз: ирландец приблизится к реваншу с Хабибом
Проверяем коэффициент 6.00 в главном бое UFC 246.
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