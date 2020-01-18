Конор Макгрегор — Дональд Серроне, UFC 246: прогноз Дмитрия Бикрёва на бой 19 января

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрёв поделился ожиданиями от поединка ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, США, 19 января.

Прогноз: победа Макгрегора за 1.33.

«Противостояние двух крутых и интересных бойцов. Мне очень импонирует Ковбой: воин, у него куча боёв за спиной, много кровавых противостояний и зубодробительных боёв. Но у Ковбоя и ряд поражений нокаутом, что в этом бою может стать причиной поражения.



Конор — очень техничный боец, с отличным таймингом, длинными руками и превосходным боксом. Если он зацепит Ковбоя, то уже не отпустит! Остаётся вопрос, в какой форме он подойдёт к бою, так как не дрался уже целых полтора года.



Считаю, 60 на 40 в пользу Макгрегора. Но одно знаю точно: будет крутой бой крутых ударников! Все билеты раскупили за считаные часы, а это яркое подтверждение моим словам», — приводит слова Бикрёва Gagarin Sports Management.

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