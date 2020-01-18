Эксперты не сомневаются в победе Конора Макгрегора над Дональдом Серроне на UFC 246

19 января 2020 года мск в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится бой в полусреднем весе UFC между Конором Макгрегором (Ирландия, 21-4-0) и Дональдом Серроне (США, 36-13-1), который возглавит UFC 246.
Букмекеры считают явным фаворитом боя Макгрегора: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33. Итоговый успех Серроне оценён коэффициентом 3.74, ничья идёт за 71.0.
По мнению букмекеров, бой не завершится быстро. Тотал больше 1.5 раунда оценивается коэффициентом 1.81, тотал меньше 1.5 раунда — 2.00.
Если поединок закончится в течение стартовые 60 секунд, сыграет коэффициент 8.00. При этом аналитики уверены, что бой не продлится всю дистанцию. На такое развитие событие можно поставить за 4.44.
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