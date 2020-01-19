«Бёрнли» — «Лестер»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии 19 января

Комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч «Бёрнли» — «Лестер Сити» в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Бёрнли» с нулевой форой за 3.04.
«Хозяева стадиона в данный момент попали в очень сложную и неприятную для себя ситуацию, проиграв аж четыре матча подряд. Команда Шона Дайча уже скатилась к зоне вылета и находится на расстоянии всего лишь в четыре очка. У “Бёрнли” на старте нового года просто сложнейший календарь. Всего неделю назад в 22-м туре “бордовые” уступили победу в Лондоне “Челси”. Теперь же они принимают “Лестер”. Это называется график утопленников, но ребятам уже не впервой выходить из подобных сложнейших ситуаций. Правда, одолеть “Лестер Сити” — очень непростая задача для любого соперника.
Тем более что команда Брендана Роджерса едет в гости к Дайчу после совсем неожиданного домашнего поражения от “Саутгемптона”. Да, именно так, от того самого “Саутгемптона”, который они просто разгромили со счетом 9:0 на стадионе “Святой Марии”. Очень интересно, что в эпоху АПЛ эти команды, “Бёрнли” и “Лестер Сити”, на поле “Терф Мур” ни разу не сыграли вничью. Всего было сыграно четыре матча: дважды побеждали хозяева и дважды — гости. Ну а в прошлом сезоне, в очень драматической борьбе, победу одержал “Лестер Сити” со счетом 2:1. Победный гол “Лестер Сити” забил на 90 минуте большими усилиями своего ветерана, капитана Уэса Моргана.
Исходя из этой крайне тяжёлой ситуации, сложившейся для хозяев — то есть для “Бёрнли”, давайте поставим на победу команды Шона Дайча с форой 0».
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