«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз Отара Кушанашвили на матч 23-го тура АПЛ 19 января

Известный шоумен Отар Кушанашвили сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (–1.5) за 2.08.



«Я вас огорчу, но мне не кажется, что эйфория, которая сопровождала приход норвежца — ведь все любят видеть воспитанника в роли главного тренера — была оправданной. Все говорили, что “Юнайтед” воспрянет. Вы знаете, что я хороший физиогномист? Даже внешне Сульшер — это Кононов для “Спартака”.



“Ливерпуль”, конечно, выиграет. Эту команду сейчас не остановить. Я не в восторге от “Ливерпуля”. Мне не нравится, что парню, который возглавляет команду, вставили зубы размером 125х512. Я физиогномист и хочу заявить, что Клопп похож на крокодила из Боливии. У него не было денег на стоматолога, что ли? Мне не нравится и египтянин, который, как известный ирландец, забьёт “Астон Вилле” — и ему сразу же дают приз как лучшему игроку.



Но что с ним сделали, когда он играл на чемпионате мира? Что с ним сделали русские игроки? Мне не нравится, как у них всё устроено в центральной зоне. Но “Ливерпуль” всё равно сильнее “Юнайтед”. Это очень мощная команда, и не мне судить, как Клопп превратил свой коллектив в убийц. У них слишком огромный отрыв в чемпионате, и они выиграют в этом сезоне АПЛ. Я ставлю на победу “Ливерпуля” с форой (–1.5)».



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