«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Ливерпуль» потрясающе идёт по турнирной таблице, у него в 21 матче 20 побед. Только что играли на выезде с «Тоттенхэмом», и снова победа — 1:0. Салах выцарапал мяч и отдал его Фирмино. Получается, что у «Ливерпуля» второй матч подряд с грандом. Что касается победы «Манчестер Юнайтед» над «Норвичем» на своём поле, то тут всё было понятно. Особую похвалу в адрес «Манчестера» произносить не будем, поскольку игра на своём поле с последней командой Премьер-лиги завершилась со счётом 4:0.



«Ливерпуль» не пропускает уже в шести матчах подряд. Если вы видели игру с «Тоттенхэмом», как выручал Алисон, как он подчищал ошибки своей обороны, то не могли не заметить, что при определённых условиях они могли вполне могли и пропустить — с обороной ведь не всё здорово. Но в атаке сдержать «Ливерпуль» практически невозможно. На этом я и буду строить свой прогноз.



Все ждут, когда «Ливерпуль» замедлит ход — ведь когда-то должна эта серия прерваться! Я думаю, что у «Манчестер Юнайтед» всё-таки найдутся свои аргументы, там ведь хорошие нападающие. Рэшфорд, я думаю, сможет проявить себя в этом матче. Ещё есть молодой Гринвуд, а ещё — Марсьяль. Мне кажется, если «Ливерпулю» и суждено оступиться, то будет это как раз в этой игре. Есть травмы с обеих сторон. Особенно выделим травму Погба, это серьёзная потеря для «Манчестера».



Личные встречи. «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в 10 матчах из последних 11 с «Ливерпулем». Там пять побед и пять ничьих. Кстати, матч первого круга в октябре они сыграли вничью — 1:1. Это была та самая ничья «Ливерпуля», после которой последовали их 12 побед подряд. В прошлом сезоне — победа «Ливерпуля» дома (3:1) и ничья в Манчестере (0:0).



Всё-таки я поставлю на этот раз не совсем, скажем так, в пользу «Ливерпуля». В матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» ставлю на то, что обе команды забьют».



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