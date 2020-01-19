«Ливерпуль» — «Ман Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч 23-го тура АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Это тот самый случай, когда уместен расхожий журналистский штамп: игра вызывает очень колоссальный интерес, независимо от занимаемых мест соперниками. Действительно, северо-западное дерби, или “дерби М62” (М62 — это автомагистраль, которая проходит через оба города). Это самое принципиальное в английском футболе дерби. Хотя это команды и не из одного города, они располагаются крайне близко друг к другу — их разделяет всего лишь 54 километра. Это примерно полчаса езды на машине. Обычно неистовый интерес вызывают матчи команд из одного города, а в этом случае, как я уже сказал, — из разных.



Исходя из предисловия понятно, что эта игра ожидается с просто сумасшедшим интересом, который подминает под себя все предматчевые расклады. “Ливерпуль” — явный фаворит в этом матче, это очевидно. “Ливерпуль” просто фантастически играет на старте сезона, имея в 21 туре 20 побед. “Ливерпуль” — это не просто единоличный лидер, не просто ни разу не проигравший коллектив, но и клуб, продолжающий свою фантастическую беспроигрышную серию на “Энфилде” в рамках Премьер-лиги с апреля 2017 года, доведя ее до 51 матча.



Не будет лишним напомнить, что в нынешнем сезоне очки у “Ливерпуля” смог отобрать только “Манчестер Юнайтед”. С большой вероятностью обе команды забьют в этом дерби. В матче “Ливерпуль” — “Манчестер Юнайтед” я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют».



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