«Дженоа» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 20-го тура итальянской Серии А

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 20-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Дженоа» — «Рома».



Ставка: «Рома» забьёт в каждом тайме за 2.95.



«Рома» провела неплохие матчи в предыдущих турах, но были поражения — в частности от «Ювентуса», хотя римляне много били по воротам. У «Дженоа» традиционные проблемы, которых всегда много: в частности, смена тренера, неприятные результаты.



Так что «Рома» — очевидный фаворит в этом матче. Думаю, что можно ставить на то, что она забьёт в обоих таймах. У «Ромы» сейчас большая мотивация проявить себя как можно сильнее. Моя ставка перспективна ещё и потому, что у «Дженоа» плохая оборона».



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