«Герта» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Герта» — «Бавария» в 18-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Баварии» с форой (–1.5) за 1.82.



«У «Герты» возникли какие-то труднообъяснимые проблемы с её новым главным тренером Юргеном Клинсманом. Он не взял с собой в Германию документы, подтверждающие его тренерскую лицензию. Сам рассказал какую-то странную историю о том, что документы находятся в его доме в Калифорнии, где сейчас никого нет и никто не может их ему выслать. Всё идет к тому, что ему не разрешат находиться на тренерской скамейке во время этого матча.



Я думаю, что это никак не должно сказаться на «Баварии» и её устремлениях во время этой игры, тем более что Клинсман будет определённым раздражающим фактором — он играл за «Баварию» и руководил ею в своё время, но это был не очень хороший период для мюнхенцев.



«Бавария» постарается показать, что она остаётся главным претендентом на чемпионство, поэтому для неё важно победить в Берлине и сделать это убедительно. Мой вариант ставки — «победа «Баварии» с форой (—1.5) с коэффициентом 1,82».