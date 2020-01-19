«Милан» – «Удинезе»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 20-го тура Серии А

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Милан» – «Удинезе» в 20-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Милана» за 1.55.



«В предстоящем матче «Милан» — фаворит, и он должен продолжить набирать очки. В прошлом туре «Милан» в гостях обыграл «Кальяри» (2:0), и в том матче сказал своё слово Ибрагимович. Думаю, что команда Стефано Пиоли на ходу, хотя «Удинезе» в трёх последних турах одерживал победы, поэтому «Милан» не сможет с лёгкостью набрать три очка. Правда, у «Удинезе» есть проблемы с атакой, так как у них всего 17 забитых мячей в этом чемпионате, но команда идёт в середине турнирной таблицы, что очень удивительно.



С приходом Ибрагимовича атакующая мощь «Милана» будет усилена, и это окажет дополнительное давление на защитников соперника, всё-таки авторитет у Златана серьёзный. Он в любой момент способен создать опасность для ворот, Ибрагимович очень силён в верховой борьбе, поэтому защитники будут дрожать перед таким игроком. Да и другим игрокам атаки «Милана» будет легче играть, так как много внимания будет уделено Ибрагимовичу.

Например, можно сравнить эту ситуацию с «Зенитом», когда Дзюба в порядке, то он создаёт хорошие моменты для партнёров, которые их используют. Мне кажется, трансфер Ибрагимовича очень правильный для «Милана», и он принесёт много пользы. «Милану», по моему мнению, сейчас немного не хватает качества игры, чтобы попасть в еврокубковую зону, но шансы не потеряны и, видимо, для выполнения этой задачи и был в команду приглашён Златан».



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