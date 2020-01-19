«Ювентус» – «Парма»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 20-го тура Серии А

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Парма» в 20-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.



Ставка: «Парма» забьёт за 1.90.



«Конечно, в этой паре «Ювентус» — фаворит. Правда, «Парма» тоже ещё тот крепкий орешек. В пяти последних встречах они проиграли всего один раз. «Ювентус» в этом сезоне не так надёжно играет в обороне, очень много пропускает для команды такого уровня. «Парма» результативно проводит этот сезон, и, на мой взгляд, в этой встрече она может забить.



«Ювентус» сейчас вышел на первое место в чемпионате. Конечно, он сейчас бросит все силы на то, чтобы наконец-то уже выиграть Лигу чемпионов, но думаю, про чемпионат он забывать не будет, поэтому шансы туринцев на чемпионство предпочтительнее остальных. И пока нет матчей в Лиге чемпионов, им нужно по максимуму выкладываться в играх чемпионата».



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