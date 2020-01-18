Во сколько играют «Ньюкасл» — «Челси», где смотреть, прогноз на матч АПЛ 18 января

18 января на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Диркет Арена» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимает «Челси». Встреча начнётся в 20:30 мск. В прямом эфире матч покажет «Okko Спорт».

Прогноз «Чемпионата»: победа «Ньюкасла» с форой (+1) за 2.03.

Букмекеры считают «Челси» фаворитом, что выглядит логично. С другой стороны, коэффициент на синих слишком низкий. Чистая победа синих доступна за 1.55. Это позволяет взять фору «+1» на «Ньюкасл» за 2.03. Три очка на блюдечке синим никто не принесёт. Команде Фрэнка Лэмпарда придётся приложить максимум усилий для успеха.



У «Ньюкасла» серьёзные проблемы с травмированными, но лазарет клуба постепенно пустеет. Хозяевам точно не помогут Гейл, Муто, Манкильо, Йедлин, Юн и Дамметт. У «Челси» потерь куда меньше как в количественном отношении, так и по уровню влияния на командные результаты. Гости обойдутся без Пулишича, Лофтус-Чика и ван-Гинкеля.



В первом круге на «Стэмфордж Бридж» «Челси» доминировал в матче с «Ньюкаслом», но долгое время не мог открыть счёт. Единственный гол тогда забил на 73-й минуте Маркос Алонсо. Если синим было сложно взломать оборону «сорок» при поддержке родных трибун, то с какой стати команда Фрэнка Лэмпарда выиграет более уверенно на выезде?



В 11 домашних матчах «Ньюкасл» набрал 16 очков с разницей мячей 11:12. В нашей ставке минимальное поражение хозяев приведёт к возврату. Убыток возможен лишь при более крупной победе «Челси». Главная фишка «сорок» — умение достойно выглядеть с грандами. Стив Брюс без зазрения совести отдаёт фавориту инициативу и рассчитывает на контратаки.



В этом сезоне в пяти матчах из семи с командами «большой шестёрки» фора «+1» на «Ньюкасл» проходила. Оба проигрыша с разницей в два мяча или более — в матчах с грандами на выезде. На бумаге «Челси» сильнее, но у «сорок» за спинами — свыше 50 тысяч болельщиков. Парни Стива Брюса выдадут максимум и постараются зацепиться.