Алексей Олейник — Морис Грин: прогноз Алексея Серякова на бой UFC 246 19 января

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой между Алексеем Олейником и Морисом Грином, который состоится рано утром 19 января по московскому времени в рамках турнира UFC 246. Бой состоится на T-Mobile арене в Лас-Вегасе (США).



Ставка: тотал больше 1.5 раунда за 2.63.



«Грин ещё недавно считался восходящей звездой тяжёлого веса, однако поражение от Сергея Павловича в конце октября снизило уровень ожиданий. 27-летний россиянин решил все вопросы за 132 секунды. Теперь в случае поражения перспективы Мориса кажутся крайне серыми.



Ему 33 года, а за плечами всего три боя в UFC. Две победы над откровенно проходными соперниками и одно поражение без шансов от первого же крепкого оппонента. Американец прекрасно понимает, что на кону его будущее, а потому наверняка будет предельно собран и мотивирован.



Скорее всего, дебют получится аккуратным. Олейник уже два раза подряд улетал в нокауты в первом раунде, а Грин не будет форсировать события. Иначе велик риск зевнуть проход в ноги, а в партере у опытного россиянина будет солидное преимущество.



Потому расклад видится таким: аккуратное начало в стойке, огромный американец (рост 201 см) за счёт длины рук постарается держать дистанцию и обстреливать Алексея. На наш взгляд, при таких исходных данных поединок рискует затянуться. Прогнозируем тяжёлую победу Грина во втором-третьем раунде или даже по очкам».



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Алексей Олейник — Морис Грин. Прогноз: Удав проверит американца на прочность Два предыдущих боя россиянин проиграл нокаутами в первом раунде.